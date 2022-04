Brings, eine der erfolgreichsten Kölner Bands, gastiert Samstag, den 23.04.2022 ab 19:30 Uhr zum zweiten Mal in der Stadthalle Hagen.

Die Brings Fans warten sehnsüchtig auf live Termine und die positiven Signale geben nun wieder allen beteiligten Mut und Zuversicht.

Das Publikum erwartet eine energiegeladene Bühnenshow voller Höhepunkte, denn keine Band im deutschsprachigen Raum verausgabt sich mehr und lässt die Zuschauer unmittelbarer an ihrer Musik teilhaben wie BRINGS.

Live Performance ist legendär



Über 2 Stunden Rockmusik vom Feinsten und in Szene gesetzt mit einer aufwendigen Ton- Lichttechnik.

Sie füllen die großen Hallen und haben schon das Rhein Energie Stadion in Köln mit 50.000 Zuschauern ausverkauft. Seit mehr als 25 Jahren rocken sie die Bühnen dieser Republik, ihre Live Performance ist legendär und ihre Mega-Hits („Halleluja“, „Polka, Polka, Polka“, „Superjeilezick“) elektrisieren Menschen aller Generationen.

Das Konzert ist teilbestuhlt und es wird unter der aktuellen NRW Corona Schutzverordnung durchgeführt.

Die heimischen Fans der Kölner Kultband dürfen sich jetzt endlich wieder auf ein Live-Konzert in der Stadthalle Hagen freuen.