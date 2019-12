Nach Weihnachten ist vor der Tannenbaumaktion. „Die Vorbereitungen für die Tannenbaumaktion der Löschgruppe Wengern laufen schon seit ein paar Wochen im Hintergrund, aber jetzt beginnt langsam die heiße Phase für uns“, so ein Mitglied des Orga-Teams.



Am Wichtigsten ist es, den Wengeraner Bürger über die Aktion zu informieren. Dies geschieht über verschiedenste Kanäle, u.a. den sozialen Netzwerken. Des Weiteren müssen Fahrzeuge zum Transportieren der Bäume organisiert, Kameraden/innen zum Fahren eingeteilt und die Fahrrouten zu den Abholorten geschrieben werden. Und zwar in einer möglichst logischen, zeitsparenden und ökologischen Reihenfolge. Am Abholtag, dem 5. Januar 2020 werden dann die ausgedienten Weihnachtsbäume von 10 bis ca. 14 Uhr an den Wengeraner Haustüren für 2 Euro abgeholt und später fachgerecht entsorgt.

Wer an dieser Aktion teilnehmen und dadurch auch die Brandschützer unterstützen möchte, muss die Abholung vorher anmelden. Dies ist ganz einfach, entweder man bespricht den Anrufbeantworter der Löschgruppe und nennt unter der Tel. 8898238 seinen Namen, den Abholort und hinterlässt seine Telefonnummer oder man schreibt eine Email an Baumabholung@web.de.

Das Orga-Team beantwortet jede eingehende Mail oder Frage zum Abholvorgang. Auf diesem Weg möchte die Löschgruppe Wengern sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für das entgegengebrachte Vertrauen in 2019 bedanken und wünscht alles Gute für das Neue Jahr 2020.