BBZ Opladen – TSV Hagen 1860 73:54 (21:17/14:16/25:11/13:10)

Am Sonntag ging es für die Mannschaft des TSV nach Opladen. Es war das erste Spiel der Saison und gleich zu Beginn mussten die Mädels ohne ihren Headcoach Tim Overhoff starten. Stattdessen übernahmen die zwei Co-Trainerrinnen Joline Radtke und Paula Grünhage diese Aufgabe.

Nach den ersten Minuten wurde schnell klar, dass es kein einfaches Spiel werden würde, jedoch war es zunächst ausgeglichen [(21:17) 1. Viertel].

Jedoch schaffte es das Team des TSV es nie sich abzusetzen von den Gegnern. Zwischendurch schaffte man es sogar den Ausgleich herzustellen, vor allem durch zwei Dreier von Noura im 2. Viertel und so ging man mit einem guten Gefühl in die zweite Halbzeit (35:33).

Auch in Halbzeit zwei sah es lange nach dem erwartet knappen Spiel aus. Schnell konnten die 60er wieder zum Ausgleich kommen (37:37), danach zog Opladen wieder das Tempo ein wenig an und nutzte die Fehler der Gäste wieder um auf 45:39 abzusetzen. Bis in die 26 Minute waren die 60er noch voll im Spiel (49:42), doch was jetzt folgte trieb dem Headcoach zuhause die Schweißerlen auf die Stirn. Die Gastgeber legten einen 11:2 Run hin und sorgten erstmals in diesem Spiel für klare Verhältnisse (60:44).

Zu Beginn der letzten 10 Minuten sahen sich die Gäste also mit einem hohen Rückstand konfrontiert. Doch sie hatten gegen denselben Gegner in dieser Saison schon mal bewiesen, dass dieses Polster sehr schnell verschwinden kann. Doch heute sollte es nichts mit einer Aufholjagd werden. Zu unstrukturiert agierte man offensiv, sodass die Opladener hochverdient das Parkett als Sieger verließen.

Für den TSV spielten:

Dreschers, L.; Teschner, H.; Abramowski, H. (11); Jüng, A. (2); Springer, E. (12); Schmitt, H. (1); Sohit, S. (11); Sadowsky, J.; Oberhag, S. (7); Ayadi, N. (10)