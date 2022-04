TuS Drolshagen – TSV Hagen 1860 3 87:32

In einer eiskalten Halle fanden die TSV Mädels gegen die aufstiegsambitionierten Gastgeber aus Drolshagen über 40 Minuten keinen Rhythmus und keinen Zugang zum Spiel. Geschweige denn der Ball den Weg in den Korb. Lediglich Jana Hintz spielte in Normalform.

Wir müssen die Osterferien intensiv nutzen, um uns wieder zu finden, das Team wieder näher zusammen zu bringen und damit zurück in die Erfolgsspur!

Für den TSV spielten:

Hintz (19), Idrizi, Jüng (3), Düllmann, Canatan, Kretschmer (2), Lubrich (2) und Figge (6)