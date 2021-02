Ohne das Trio Haney, Spohr und Zdravevski muss Phoenix Hagen am Freitag die Reise nach Jena antreten. Während Daniel Zdravevski weiter an einem Bänderriss im rechten Sprunggelenk laboriert, plagen Zachary Haney immer noch Magen-Darm-Beschwerden, während sich Dominik Spohr eine starke Erkältung eingefangen hat. So wird auch beim Aufstiegsaspiranten Science City Jena eine engagierte Teamleistung gefragt sein.

Die riefen die Feuervögel zuletzt gegen die Artland Dragons eindrucksvoll ab, bevor die Quakenbrücker – angeführt von ihrem Leader Gerel Simmons – im Schlussviertel noch eine Schippe drauflegten und am Ende eine Spur zu deutlich gewannen. Einen solchen Einbruch wie in den letzten fünf Minuten gegen die Drachen wollen die Hagener nun nicht erneut erleben, wenngleich Science City ein ganzes Arsenal an Möglichkeiten besitzt, den Gegner auf Distanz zu halten.

Beim Tabellenzweiten (10 Siege, drei Niederlagen) stechen in der Offensive vor allem Point Guard Kasey Hill (Ø 14,8 Pkt, 7,2 Ass.) und Routinier Julius Wolf (Ø 14,5 Pkt) hervor, der auch im Hinspiel beim Sieg gegen Hagen (96:75) der X-Factor war, als er fünf Dreier in Serie einnetzte und damit für einen Vorsprung seines Teams sorgte, den die Feuervögel trotz guter zweiter Halbzeit nicht wieder aufholen konnten. Nicht zu unterschätzen ist allerdings auch die Reboundstärke des 2,03 Meter großen Kraftpakets Wolf. 6,2 Boards sammelt er durchschnittlich im Spiel ein, wobei er am Brett starke Unterstützung von einem Center erhält, dessen Namen in Hagen bekannt ist: Robin Lodders, Bruder des Feuervogels Jannik, spielt eine starke Saison und kommt auf 5 Rebounds und 13,7 Punkte pro Spiel. Auf die Hagener wartet also einmal mehr ein Team mit starken Spielern, dem die Gäste mit Einsatz und Kampfgeist bis zum Schluss Paroli bieten wollen.

Phoenix-Headcoach Chris Harris: „Wir dürfen Jena nicht ins Rollen kommen lassen. Was dann passiert, hat man im zweiten Viertel des Hinspiels gesehen. Die Mannschaft ist unglaublich stark in der Transition nach Ballgewinn. Da müssen wir bereit sein und gegenhalten.“

Das Spiel in Jena wird am Samstag, 6. Februar, ab 19 Uhr live auf Sportdeutschland.TV übertragen:

https://sportdeutschland.tv/basketball/proa-science-city-jena-phoenix-hagen