BBA Hagen 2 – TSV Hagen 1860 104:23 (23:4/34:4/20:6/26:9)

Am 8. März 2020 war das letzte offizielle Spiel der damaligen U12. Knapp anderthalb Jahren sind vergangen, um genau zu sein 566 Tage. Der Lockdown erwischte die U12 damals mitten im Training. Sie waren das letzte Team des TSV, das vor dem Lockdown trainiert hatte. Sie waren aber auch die ersten die nach beiden Lockdowns wieder trainierten. Jetzt sind sie auch die ersten, die wieder in den Spielbetrieb einsteigen.

Zum Einstieg wartete ein „Auswärtsspiel“, in der alten Heimat der THG Halle auf sie. Doch die Vorzeichen standen alles andere als gut. Mit Ella, Julia, Lilly und Fine standen vier wichtige Spielerinnen nicht zur Verfügung. Ein Glück, dass das Team sehr ausgeglichen ist. Dennoch waren die 60er klarer Außenseiter gegen einen Gegner, den sie vor zwei Jahren kennen gelernt hatten, auch wenn ein paar personelle Änderungen bei den Gastgebern zu sehen waren.

Die Gäste starteten gut ins Spiel und hatten eine schnelle Antwort auf die anfängliche Führung der Gastgeber. Doch nach und nach schlichen sich Fehler und Unkonzentriertheiten ins Spiel der Gäste. Die Fehler wurden gnadenlos ausgenutzt und Boele setzte sich immer weiter ab. Die TSVer standen sich zu sehr selbst im Weg. Viele einfache Korbleger wurden an den Ring gesetzt, sodass die Gastgeber mit einer verdienten 23:4 Führung in die Viertelpause gingen. Anna zeigte aber in diesem Viertel eine astreine Vorstellung in der Defense. Verteidigte immer sauber und konnte ein ums andere Mal ihren Gegner stoppen.

Ähnliches Bild im zweiten Viertel, doch zu den offensiven Problemen gesellten sich jetzt immer häufiger auch defensive Probleme. Lina zeigte jetzt aber ein paar gute harte Drives und wurde auch mit Freiwürfen belohnt, welche beide ihr Ziel fanden. Lore zeigte dann auch mal ihre Trainingsform und schloss die Korbleger sicher ab. Dennoch war man defensiv viel zu langsam und Boele feuerte 35 Punkte in den schwarz-gelben Korb.

Die Halbzeitansprache forderte mehr Spacing und mehr Ballmovement, sowie besseres Freilaufen. Dies wurde direkt umgesetzt. Die 60er zeigten jetzt, wie der Trainer Basketball spielen möchte. Anisa nutzte dies mit 6 Punkten in Folge am besten aus. Defensiv war man jetzt deutlich griffiger und auch bissiger. Mathilda nutze ihre Größe und holte viele Rebounds an beiden Enden des Feldes. Doch nach den ersten erfolgreichen Minuten kam offensiv wieder das alte Gesicht zum Vorschein. Ferdi war aber jetzt hellwach und verbuchte einige Ballgewinne. Dennoch gelang es nicht weitere Punkte in diesem Viertel auf die Anzeige zu bekommen.

Im letzten Viertel wieder ein besserer Start. Gizem sorgte mit einem unkonventionellen Wurf, dass man die ersten drei Minuten des Viertels ausgeglichen gestalten konnte. Mina spielte jetzt auch ihre Größe am Brett aus und holte wichtige Rebounds. Vorne war man jetzt deutlich strukturierte und nicht mehr ganz so wild. Die Abschlussquote war aber immer noch nichts zum Vorzeigen. Boele feiert am Ende einen ungefährdeten Auftaktsieg in die Einspielrunde, aber die 60er haben gerade in der zweiten Halbzeit gezeigt, welche taktischen Fortschritte sie in den letzten Wochen gemacht haben.

Für den TSV spielten:

Lore (4), Lina (6), Mina, Mathilda, Anna, Anisa (11), Ferdinand (2), Gizem (2)