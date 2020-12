Der beliebte HEB-Abfuhrkalender ist ab sofort wieder erhältlich! Und das im neuen Format. Denn nach genau 20 Jahren hat sich der Hagener Entsorgungsbetrieb für eine Änderung entschieden und präsentiert den neuen Kalender nun im handlichen DINA4-Klappformat. Selbstverständlich ist der Kalender weiterhin kostenlos.



Eine weitere gute Nachricht für alle Hagener: Die Abfuhrtermine der Gelben Säcke und Wertstofftonnen wurden für das Jahr 2021 wieder in den Kalender aufgenommen und sind auch auf der Website sowie in der App verfügbar. Die Leerung wird aber weiterhin von der Firma AHE vorgenommen, die auch Ansprechpartner für Fragen rund um die Abfuhrtermine bleibt. Neben der gedruckten Version ist der Abfuhrkalender auch online auf der HEB-Website zu finden. Die Übersicht zu den Abfuhrtagen jeder einzelnen Straße lässt sich je nach Bedarf als Monats- oder Jahresansicht, farbig oder in schwarz-weiß, ausdrucken. Alle Verschiebungen durch Feiertage sind hier selbstverständlich schon berücksichtigt.

Abfall-App für Android und Apple



Nutzer von Android- oder Apple-Smartphones können sich auch mittels der HEB-Abfall-App an die Termine des Restmülls, des Altpapiers und der Gelben Säcke/Wertstofftonnen erinnern lassen. Auch die Termine des Umweltmobils sowie der Grün- und Strauchschnittsammlung sind mit neben vielen weiteren Features in der App enthalten. Selbstverständlich gibt es auch weiterhin den kostenlosen Erinnerungsservice per E-Mail.

Alle Informationen rund um die Abfall-App, den Online-Abfuhrkalender sowie den E-Mail-Erinnerungsservice gibt es auf der Seite des HEB: www.heb-hagen.de. Erhältlich ist der Kalender ab sofort am HEB-Betriebshof in der Fuhrparkstraße 14-20, an der Müllverbrennungsanlage (Am Pfannenofen 39), an den Wertstoffhöfen Haspe (Tückingstraße 2z) und Obernahmer (Obernahmer Straße 10) sowie im Rathaus I, den Kundencentern der Hagener Straßenbahn (Körnerstraße und Graf-von-Galen-Ring) und den Bürgerämtern. Die Ausgabe der Kalender in der Schwerter Straße findet in diesem Jahr an der Tankstelle gegenüber des Bürgeramtes Boele statt. Am Berliner Platz können die Kalender im Sozialen Rathaus abgeholt werden.