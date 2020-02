Es ist offiziell: Das Nachholspiel zwischen Phoenix Hagen und den Uni Baskets Paderborn in der 2. Basketball Bundesliga ProA wird am Samstag, 22. Februar, um 19 Uhr in der Krollmann Arena stattfinden.

Gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Wer den neuen Termin nicht wahrnehmen kann, bekommt natürlich die Chance, die Tickets umzutauschen oder zurückzugeben. Dabei gilt die jeweilige Vorverkaufsstelle auch als Rückgabe-/Umtauschort. Das heißt, dass online gekaufte Tickets nur online umgebucht werden können und im FanStore gekaufte Tickets, nur dort umgebucht werden können.

Fragen bezüglich des Ticketings können per Mail an nicolai@phoenix-hagen.de oder per Anruf an Tel. 02331-9811081 gerichtet werden.