TSV Hagen 1860 – SV Haspe 70 2 101:53 (43:30)

Nach der bitteren Niederlage ging es für die 1860er bereits in der Woche weiter. Hier stand das nächste Derby an gegen die zweite Mannschaft von SV Haspe 70. Die TSVler konnten in diesem Spiel endlich mal wieder mehr Spieler aufbieten. Unter ihnen auch Rückkehrer Piet Dukatz. Erik Krumme wird hingegen nächste Woche erst wieder in das Mannschaftstraining einsteigen.

Die 1860er begannen konzentriert und konnten sich schnell eine 16:5 Führung erspielen. In der Folge wurden die 1860er aber nachlässiger und erlaubten den Haspern einen 12:5 Run, der eine 21:17 Führung des TSV zur Folge hatte.

Im zweiten Viertel steigerten sich die Hagener erneut und konnten sich auf 43:30 zur Halbzeit absetzen, wobei der starke Emanuel Busch mit einem linken Haken den Schlusspunkt setzte.

Das dritte Viertel war dann das Viertel von Nils Schäfer. Dieser erzielte im dritten Spielabschnitt 11 Punkte und führte die TSVler, die mittlerweile auf Presse umgestellt hatten, zu einer 68:33 Führung.

Im letzten Spielabschnitt ließen die Hagener nichts mehr anbrennen und brachten das Spiel nach Hause, wobei Tim Overhoff kurz vor Schluss noch die 100er Marke für dem TSV durchbrach.

Insgesamt war es eine gute Teamleistung der 1860er die angeführt von einem starken Emanuel Busch, der mit 15 Punkten und mindestens 10 Rebounds ein Double Double erzielte, und Top Scorer Nils Schäfer endlich mal wieder ein deutliches Ergebnis einfahren konnten. Nächste Woche müssen die 1860er einen Doppelspieltag verkraften, wo sie Donnerstag erst in Witten spielen und am Samstag nach Lüdenscheid fahren.

Für den TSV spielten:

Witt (12), Menk (4), Schäfer (16), Schmalenbach (12), M. Dukatz (5), Busch (15), P. Dukatz, Pradel (4), Overhoff (13), Scheller (9), Miethling (11)