Baskets Lüdenscheid – TSV Hagen 1860 90:95 (44:50)

Für den TSV ging es an diesem Samstag nach Lüdenscheid zum Spitzenspiel des Spieltags. Auf Hagener Seite musste man auf Piet und Malte Dukatz verzichten, sowie auf Stanley Witt.

Das Spiel begann intensiv und beide Mannschaften scorten sehr gut. Die Hagener hatten von Beginn an Probleme die Größenvorteile der Lüdenscheider zu negieren, bekamen es aber mit fortlaufendem Spiel immer besser hin. Auf Lüdenscheider Seite war schon sehr früh klar, dass Semir Albinovic das Heft in die Hand nimmt. Der Forward erzielte mit teilweise wilden Würfen, obwohl er von Nils Schäfer und Erik Krumme gut verteidigt worden ist, über die gesamte Partie 41 Punkte. Die Hagener waren bemüht offensiv viel die Zone zu attackieren und hatten in der ersten Hälfte damit großen Erfolg und konnten mit einer 50:44 Führung in die Pause gehen.

In der zweiten Halbzeit spielten die Lüdenscheider ausschließlich Zonendefense und die Hagener taten sich sichtlich schwer. Die Würfe wollten im dritten Viertel nicht fallen und auch in die Abschlüsse in der Zone wurden von den Hausherren gut verteidigt. Auf der anderen Seite ließ man hinten zu viele einfache Punkte zu und Albinovic fing nun richtig Feuer und schenkte den Hagenern 28 Punkte in der zweiten Halbzeit ein.

Zum Anfang des letzten Viertels lagen die 1860er mit 66:64 hinten. Der TSV nahm sich daraufhin nochmal ein Herz und startete die Aufholjagd. Angeführt von Nils Scheller, der im letzten Viertel 18 Punkte erzielte, kämpfte der TSV sich zurück und übernahm sogar die Führung. Ermutigt von dem Run fielen nun auch die Dreipunkwürfe der Hagener und diese konnten so 31 Punkte im letzten Viertel scoren. Tim Overhoff und Martin Miethling gelang es mit einem wichtigen Dreier und einem Steal, sowie anschließendem 1 gegen 0 Korbleger das Spiel zugunsten der 1860er zu entscheiden.

Am Ende war es ein glücklicher, aber verdienter Sieg, den die Hagener feiern durften. Wieder einmal in dünner Besetzung gelang es diesmal einen wichtigen Sieg gegen einen direkten Konkurrenten einzufahren. Nun stehen erst einmal zwei Wochen spielfrei auf dem Programm.

Für den TSV spielten:

Menk (5), Schäfer (8), Schmalenbach (4), Krumme (11), Busch (3), Pradel (1), Overhoff (15), Scheller (37), Miethling (11)