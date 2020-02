Baskets Lüdenscheid – TSV Hagen 1860 70:42

Das war schon eine tolle Leistung, die unsere U10er heute aufs Parkett legten. Anfangs war man noch etwas zögerlich doch mit zunehmender Spieldauer gewann man immer mehr an Selbstvertrauen und zeigte so die beste Saisonleistung.

Es wurde schön gepasst, Korbleger, gerade in der ersten Hälfte sicher verwandelt, und der Kampf um den Ball wurde nicht gescheut. Auch Jasper war nach seiner Verletzung wieder mit dabei, was uns natürlich sehr freute. In der ersten Hälfte sah man schon eine deutliche Verbesserung zum Hinspiel.

Im zweiten Spielabschnitt ging uns dann so langsam die Puste aus und dadurch auch die Trefferquote leider etwas nach unten.

Wir sind auf einem guten Weg und alle haben sich jetzt schon deutlich verbessert, jetzt müssen wir noch versuchen unsere Puste und unsere Konzentration auch im zweiten Spielabschnitt hoch zu halten.

Für den TSV spielten:

Lilly W., Neele, Maja, Lilay, Dileyn, Jasper, Lilly V., Kajo, Lore