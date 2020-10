VfL Eintracht Hagen - ATSV Habenhausen 27:14 (12:6)

In einem sehr kampfbetonten Spiel ,,ringt“ die Eintracht den Aufsteiger aus Habenhausen nieder und erkämpft sich die ersten zwei Punkte in der neuen Saison. Der Gastgeber profitiert ,,von einem großen Kader, in dem sich jeder seiner Aufgaben bewusst ist“, so VfL-Trainer Stefan Neff auf der Pressekonferenz.

Zäher Beginn

Dass der ATSV als Aufsteiger mit voller Leidenschaft dieses Spiel bestreiten würde, das war zu erwarten. Dennoch staunten die Zuschauer nicht schlecht, mit welcher Aggressivität die Gäste aus Bremen agierten. Von der ersten Minute an war der 1. Spieltag ein Kampfspiel auf beiden Seiten. So entwickelte sich zunächst auch kein Spielfluss und nach 16 Minuten stand es erst 4:4. Erst danach konnte sich die Eintracht ein wenig lösen, zog durch den Treffer von Damian Toromanovic auf 9:6 davon und zwang ATSV-Trainer Matthias Ruckh zur Auszeit. Doch auch die brachte den Torelauf der Grün-Gelben nicht zum Stoppen, und so konnte Julian Athanassoglou durch seinen ersten Pflichtspieltreffer den Halbzeitstand auf 12:6 erhöhen.

Abwehr verteidigt weiter leidenschaftlich

,,Im gebundenen Angriff hatten wir über die komplette Zeit Schwierigkeiten und haben noch viel Arbeit vor uns. Die Passgeschwindigkeit muss schneller werden und wir brauchen mehr Tiefe, aber hinten standen wir super stabil und haben emotional und leidenschaftlich verteidigt“, fasste Neff das Spiel treffend zusammen. Denn auch in der 2. Halbzeit entwickelte sich kein schönes und schnelles Spiel auf beiden Seiten. Immer wieder gelang es dem Liganeuling durch kompromissloses Verteidigen die Angriffe des VfL zu unterbinden und so kein Spielfluss aufkommen zu lassen. Die Eintracht nahm diesen Kampf aber an, steckte nicht auf und erzwang sich regelrecht die Tore. Bereits nach 42 gespielten Minuten konnte man die Führung auf 19:10 ausbauen und ließ somit keine Zweifel aufkommen, wer hier als Sieger vom Platz gehen wird. Großen Anteil daran hatten die beiden Torhüter Tobias Mahncke und Mats Grzesinski, die jeweils Großchancen vereiteln konnten und somit ihren Teil zu insgesamt nur 14 Gegentoren beitrugen. Am Ende konnten die Spieler einen deutlichen 27:14 Heimsieg mit den Zuschauern feiern: ,,Mit einem 13-Tore-Unterschied in die Saison zu starten bin ich sehr zufrieden. Ich bin froh über die ersten beiden Punkte, darauf müssen und wollen wir weiter aufbauen“ so Neff.

Großer Dank an vorbildliche Fans

Auch für unsere Fans war es kein Heimspiel wie jedes andere. Maskenpflicht, Einbahnstraßensystem, Sicherheitsabstand uvm. prägten die Krollmann Arena. Doch auch das örtliche Sicherheitsteam um LC Sicherheit attestierte keine Zwischenfälle und vorbildliches Verhalten aller Fans. Das macht uns stolz und dafür können wir uns nur bedanken! So freuen wir uns auf das nächste Heimspiel am 18.10. gegen Cloppenburg auf euch. Die Spieler bereiten sich jetzt auf das 2. Saisonspiel vor: nächste Woche geht es nach Gensungen/Felsberg zum nächsten Aufsteiger. Anpfiff ist am 10.10. um 19:30 Uhr.

Mahncke, Grzesinski, Bürgin (3), Becker (1), Schmidt (7/3), Renninger (1), Voss-Fels (1), Ridder, Athanassoglou (1), Gaubatz, Kister (2), Mestrum (5), Stefan (2), Toromanovic (4).