Aufgrund der schnellen Ausbreitung des Corona-Virus hat die Trägergemeinschaft der Bürgerhalle Dahl beschlossen, die Kinderbekleidungs- und Spielzeugbörse am 22.03.2020 in der Bürgerhalle in Dahl abzusagen. Das Risiko einer Ansteckung wäre bei dieser Hallenveranstaltung für Groß und Klein deutlich höher als bei einer Veranstaltung im Außenbereich.