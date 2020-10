Absage der Kinderbekleidungs- & Spielzeugbörse in Dahl am 25.10.2020

Wegen der aktuellen Situation bezüglich des Corona-Virus teilt die Trägergemeinschaft der Bürgerhalle Dahl mit, dass die für den 25.10.2020 geplante Kinderbekleidungs- und Spielzeugbörse in der Bürgerhalle in Dahl leider nicht stattfinden kann. Wir hoffen darauf, dass sich die Lage bis zum Frühjahr des nächsten Jahres bessert und die nächste Veranstaltung dann planmäßig am 21.03.2021 stattfinden kann. Vielen Dank für Euer Interesse und bleibt gesund!