Die Jahreshauptversammlung der TBD fand Ende Februar in der Bürgerhalle in Dahl statt. Dabei wurde der 1. Vorsitzende, Peter Neuhaus, in seinem Amt bestätigt. Ebenfalls wiedergewählt wurde Birgit Felsch (1. Kassenführerin), Hermann Neuhaus (2. Geschäftsführer), und Jürgen Flüs (1. Hallenbeauftragter). Neu gewählt wurde Gudrun Fischer als 2. Kassenprüferin.

Die Hallenvermietungen lagen auf einem guten Niveau und waren etwas höher als im Vorjahr. Auch für 2020 liegen bereits wieder viele Mietverträge vor. Zur Verbesserung der Hallennutzung wurden fast doppelt so viele Investitionen wie im Vorjahr getätigt. Mit den nun vorhandenen Stühlen und Tischen kann die Halle für Veranstaltungen von bis zu 250 Personen benutzt werden. Mehr Details zur Vermietung sind in der Internetpräsentation der Bürgerhalle Dahl zu finden.

Für den Betrieb und zur Instandhaltung der Halle wurden wieder viele Stunden von unseren ehrenamtlichen Helfern geleistet. Wer sich einbringen möchte - wir suchen noch weitere fleißige Mithelfer für unsere Putzkolonne.