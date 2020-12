Der Tierschutzverein Hagen konnte in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Coronaschutzverordnung keine Jahreshauptversammlung abhalten. Deshalb veröffentlichen wir an dieser Stelle ein Schreiben des Vereins an seine Mitglieder.

Liebe Mitglieder und Tierfreunde,

leider können wir Sie in diesem Jahr nicht wie gewohnt zu uns einladen.

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. So können wir Sie nur auf diesem Weg und in Kürze über unsere Tätigkeit im vergangenen Jahr informieren.

An erster Stelle stand natürlich, wie in jedem Jahr, die Unterstützung des städtischen Tierheims, unserem Partner.

Futter oder Ausstattungsgegenstände, die angeschafft wurden oder ein neues kleines Katzenhaus für die Katzen, die nun frei auf dem Gelände leben dürfen. Dies sind nur drei Beispiele unserer ständigen Unterstützung.

Auch Reinigungsaktionen im Kleintierhaus oder die Hilfe beim Frühjahrsputz im Tierheim.

Etliche alte und kranke Tiere aus dem Tierheim wurden von uns übernommen, auf Pflegestellen gebracht und nun werden (nach Absprache) Tierarztrechnungen und bei Bedarf auch Spezialfutter vom Tierschutzverein Hagen und Umgebung e.V. übernommen.

Als Partner sind wir immer da.

Natürlich werden auch über unsere Facebook-Seite und unsere Homepage die Tiere vorgestellt und so Vermittlungshilfe geleistet..

Dazu kommen auch die vielen Einsätze bei den Wildtieren: ob Entenküken fangen, verletzte Vögel, Wildtauben oder Jungvögel aber auch Eichhörnchen und Igel brauchten unsere Hilfe.

Viele von ihnen haben wir behandeln lassen und auf Pflegestellen gebracht, damit sie später von dort aus ausgewildert werden konnten.

Diese Fahrten kosten viel Zeit und Geld und dies wird von unseren Mitgliedern alles komplett ehrenamtlich gemacht.

2019 konnten wir endlich mit der Planung für die 2 neuen Taubenhäuser in Hagen beginnen.

Diese Taubenhäuser sind enorm wichtig, weil die Tiere durch regelmäßige Fütterung an diesen Ort gebunden werden. Durch Eientnahme kann die Anzahl der Tiere im Stadtgebiet gezielt verringert werden.

Das Taubenfutter für das bereits bestehende städtische Taubenhaus und die (genehmigte) Futterstelle des Tierschutzvereins Hagen und Umgebung wurde 2019 komplett vom Verein bezahlt.

Was uns allerdings betroffen gemacht hat ist die Tatsache, dass in dem Jahr wieder fast 90 Kitten zu uns in die Kittenauffangstation kamen. Obwohl wir immer wieder darum bitten, die Katzen kastrieren zu lassen.

Viele von den kleinen Wesen waren sehr krank und einige habe es nicht geschafft.

Alle verbliebenen Kitten sowie ihre Mütter fanden 2019 ein schönes Zuhause.

Hier erneut der Aufruf: Lassen Sie Ihre Katzen und Kater kastrieren!

Unsere Arbeit für die Tiere ist nicht nur zeitintensiv, sondern auch kostenintensiv.

Leider können wir den Kassenbericht 2019 hier nicht veröffentlichen, sind aber gerne bereit, ihn bei einem persönlichen Gespräch vorzulegen.

Wenn Sie das möchten, sprechen Sie uns bitte an!

Bleiben Sie gesund und an unserer Seite für die Tiere.

Sie brauchen uns.

Tierliebe Grüße

Ihr Tierschutzverein Hagen und Umgebung e.V.

Birgit Ganskow

1.Vositzende

Annette Schulze

2.Vorsitzende

Birgit Dräger-Schulte

Kassiererin