Haltern am See. Seit knapp zwei Wochen sind die „Lippe-Schafe“ wieder auf den Deichen in Haltern am See unterwegs. Schon seit etwa 45 Jahren ist Schäfer Heinz Hüppe von Mitte April bis Mitte Oktober mit seiner Herde schon an der Lippe unterwegs.

Diese Partnerschaft ist für den Lippeverband besonders wichtig, denn die Schafe verdichten mit ihren Hufen den Deichboden und sorgen somit für präventiven Hochwasserschutz. Ihre „Hinterlassenschaften“ sind zudem ein hervorragender Dünger. Aktuell grasen die Schafe auf der Nordseite des Deichs in Höhe des neuen Pumpwerks und des Biotops Meinken. Dort bleiben sie noch zirka drei bis vier Wochen und ziehen dann weiter den Deich entlang. Die Tiere sind eingezäunt und gelangen somit nicht auf den Rad- oder Fußweg. Der Rad- und Fußweg auf der Deichkrone bleibt befahr- bzw. begehbar. Der Deichverteidigungsweg wird mit eingezäunt. Hundehalterinnen und Hundehalter werden dennoch gebeten, ihre Tiere an die Leine zu nehmen, damit die Schafe nicht aufgeschreckt werden. Ebenso kann auch der Hundekot für die Schafe gefährlich sein, da die im Kot vorhandenen Viren bei Schafen schwere Erkrankungen auslösen können.

Hintergrund

Der Lippeverband betreibt in Haltern am See 2 Kläranlagen, 14 Pumpwerke, 7 Sonderbauwerke wie Hochwasser- oder Regenrückhaltebecken. Außerdem unterhält der Verband in Haltern rund 20,9 Kilometer Wasserläufe, wovon rund 18,4 Kilometer zur Lippe zählen.