Haltern. Seit Montag, den 16. März 2020 ist folgende – auch für den Seniorenbeirat relevante – Regelung der Stadt Haltern am See in Kraft:„Im gesamten Gebiet der Stadt Haltern am See sind alle öffentlichen und privaten Veranstaltungen, sowohl in geschlossenen Räumen als auch unter freiem Himmel, mit sofortiger Wirkung untersagt.“

Deshalb gilt ab sofort bis auf Weiteres:

Alle Zusammenkünfte des Seniorenbeirats der Stadt Haltern am See (insbesondere öffentliche Sitzungen, Arbeitsgruppen- Arbeitskreis- und Projektgruppen-Sitzungen, Digital-Kompass-Stammtische, Jahreszeiten-Cafés) fallen aus.