Haltern. Im Rahmen der ‚solarmetropole ruhr‘ wird derzeit die Photovoltaiknutzung auf privaten Wohngebäuden vorangetrieben: Auch in der Pilotkommune Haltern am See entstehen zwischenzeitlich immer mehr Solaranlagen auf den Dächern der Stadt.

Wie berichtet, wird im Zuge des vom RVR und dem Handwerk.NRW getragenen Projektes die Errichtung von entsprechenden Photovoltaikanlagen unterstützt. Hierzu sind über den RVR entsprechende Fördergelder bereitgestellt worden, die die Stadt Haltern am See darüber hinaus noch mit eigenen Haushaltsmitteln verstärkt hatte. Schon kurz nach dem öffentlichen Aufruf waren diese Fördergelder ausgeschöpft, so groß war das Interesse der Bürgerinnen und Bürger an der Teilnahme. Nun sind diese Anlagen nach und nach fertiggestellt worden, so dass die Verwaltung nun sukzessive die entsprechenden Fördergelder in Höhe von 300 Euro jeweils auszahlt.Im Ergebnis sind in verschiedensten Wohngebieten neue Solaranlagen entstanden: „Wir freuen uns über jede neue Anlage und erhoffen uns einen Nachahmereffekt von Nachbarn und weiteren Interessierten, die die Themen Gebäudeenergieeffizienz und Klimaschutz sinnvoll verknüpfen möchten“, so Baudezernent Siegfried Schweigmann. Im Baudezernat kommen inzwischen auch die ersten Rückmeldungen zur Bilanz der neuen Solaranlagen-Betreiber an: Mit dem Sommer 2020 und den ersten generierten Erträgen sind diese sehr zufrieden.