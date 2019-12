Haltern. Eine schöne Überraschung für Familie oder Freunde ist der Geschenkgutschein der heimischen Volkshochschule (VHS). Der oder die Beschenkte kann sich aus einer Vielfalt von Bildungsangeboten das passende aussuchen.

Von Computer-Kursen über Beratungsangebote für Smartphone und Tablett, Kochveranstaltungen und Fremdsprachen bis zum Zeichnen oder Zumba stecken verschiedenste Bildungsideen im vielfältigen Programm der VHS. Der Wert des Gutscheins kann individuell festgelegt werden.Den Geschenkgutschein gibt es an der Infothek in der Geschäftsstelle, Muttergottesstiege 6. Noch bis Freitag, 20. Dezember, um 12 Uhr ist die Geschäftsstelle besetzt. Ab dem 6. Januar ist das Team der Volkshochschule dann wieder für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort.

Über die Webseite vhs-duelmen.de oder vhs-haltern.de kann man sich während der Ferien online über das Angebot der VHS informieren und für Kurse anmelden. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, sich die vhsApp auf sein Smartphone zu laden, um sich so zu informieren und sich auch direkt für Kurse anmelden.