Haltern. Während draußen die Plätze im Winterschlaf liegen, werden drinnen im Vereinsheim Pläne für die kommende Freiluftsaison geschmiedet: Konkret: Die Tennis-Abteilung des SUS Concordia Flaesheim hatte jetzt zur Jahreshauptversammlung eingeladen. Im Clubhaus an der Haardkampfbahn gab es aber zunächst einen Blick auf die letzte Saison. Sportwartin Bettina Preußner berichtete über den Abstieg der Herren 60 in die Bezirksklasse, die im Sommer wieder den direkten Aufstieg in die Bezirksliga anpeilen.

Wenn alle Spieler um Mannschaftsführer Viktor Czellnik verletzungsfrei bleiben, dürfte dieses Ziel machbar sein. Für sportlich positive Schlagzeilen sorgten dagegen die Damen 60. In einem Herzschlagfinale verpassten sie nur denkbar knapp die Aufstiegsrunde zur Westfalenliga. Auch hier heißt es für die Spielerinnen um Beate van Bevern: Der Aufstieg wird wieder ins Visier genommen. Erfolgreich waren im letzten Jahr auch die vereinseigenen Turniere, bei der auch Gäste willkommen waren: Das Tiebreak-Tunier und das Mixed-Tunier waren ausgesprochen gut besucht und boten tollen Sport. Keine guten Nachrichten gab es von der Kassiererin Peggy Kühl: Durch Investitionen und vermehrte Austritte müsse die Abteilung an ihre Rücklagen gehen. Einig waren sich alle Mitglieder, dass verstärkt um neue Mitglieder geworben werden müsse. Abteilungsvorsitzender Hans-Bernd Aelken: „Wir sind zwar in Haltern der Tennisverein mit den niedrigsten Beiträgen, aber trotzdem ist es in Flaesheim sehr schwierig neue Mitglieder zu finden.“

Vielleicht hilft die Schnuppermitgliedschaft neue Tennisbegeisterte zu finden. Sportwartin Bettina Preußner: „Erwachsene schnuppern während der gesamten Saison in unserem Tennisclub. Sie zahlen nur einen halben Jahresbeitrag. So kann man günstig testen, ob das Tennisspielen die geeignete Sportart für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte ist. Dieses Angebot gilt auch und insbesondere für Kinder und Jugendliche. Dabei nutzen sie die gesamte Tennisanlage (Plätze, Clubhaus etc) wie jedes „alte“ Mitglied.“ Apropos „alte Mitglieder“: Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Heinz Herbst, Peggy Kühl, Willi Kühl und Karl-Heinz Roters geehrt.

Für dieses Jahr ist wieder für das Vereinsleben ein buntes Programmpaket geschnürt worden: Am Samstag, 21.03.2020 um 11 Uhr Boßeln, am Sonntag, 05.04.2020 um 10 Uhr Saisoneröffnungs- Frühstück, am Freitag, 10.04.2020 Doppelkopfturnier, am Samstag, 18.07.2020 Rad-Tour, am Samstag, 22.08.2020 Mixed-Turnier, am Samstag, 19.09.2020 Tiebreak-Turnier und am Samstag, 10.10.2020 Saisonabschluss.

Mehr Infos auf der Vereins-Homepage!