Auch in diesem Jahr haben wir fleißig für den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland gesammelt und konnten unsere prall gefüllte Spendenbox feierlich an Yvonne Steinbuß übergeben. Marc Jost, 1. Vorsitzender des KKC-Haltern am See Tischfußball e.V., hält fest, dass die Arbeit des Hospizdienstes bewundernswert ist und wir uns bewusst für die Unterstützung dieser großen Sache entschieden haben.

(Foto: Max Borgers, KKC und Yvonne Steinbuß, Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland)