Kreis RE. #trotzdem SPORT: Unter diesem Motto ist Ende November 2020 die Kampagne des Landessportbundes NRW gestartet. Viele Kreis- und Stadtsportbünde und auch Sportvereine sind aktiv und bieten vielfältige Sportangebote an.

Auch im Kreissportbund Recklinghausen wird einiges geboten: Neben Online-Fortbildungen und Online-Seminaren gibt es ab Montag, den 18.01.2021, auch kleine Sporteinheiten zum Nachmachen. Das Angebot ist vielfältig, in der ersten Woche gibt es Übungen zum bewegten Gedächtnistraining mit Birgit. Hier findet man einfache Bewegungsfolgen, die leicht nachzumachen sind….So scheint es auf den ersten Blick, doch oft hat man die erste Übung bereits vergessen, wenn man die zweite Übung auf gerufen wird. Da heißt es nur üben, üben, üben.

Die kleinen Fitness-Übungen sind jederzeit abrufbar und leicht zugänglich auf der Seite des Kreissportbundes Recklinghausen. Das bewegte Gedächtnistraining ist nicht nur für Senioren*innen eine Herausforderung, auch Junggeblieben benötigen viel Konzentration bei den Übungen.

Das Programm ist folgendermaßen aufgebaut: Montag gibt es Übung 1, Dienstag Übung 2. Am Mittwoch gibt es Übung 1 (von Montag) mit einer Erweiterung. Donnerstag folgt dann Übung 2 mit einer Erweiterung. Am Freitag schließt sich der Kreis und alle Übungen werden kombiniert.

Also: Einfach einmal ausprobieren. Ab der darauffolgenden Woche wird das Programm ergänzt durch Angebote, die körperlich eine Herausforderung sind. Dazu später mehr.

Das Team des Kreissportbundes steht gerne für Erklärungen und Hilfe unter Tel. 02364-5067400 bereit. Zu finden sind die Angebote unter www.ksb-re.de/unsere-themen .