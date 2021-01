Haltern. Der NABU Haltern am See sucht wieder Helfer für den Aufbau und für die regelmäßige Kontrolle von Amphibienzäunen.



Auch in diesem Jahr stellt der NABU Haltern am See am Stockwieser Damm und der Quarzwerkestraße Amphibienzäune auf, um Grasfrosch, Erdkröte und Co. bei der Wanderung zu unterstützen und zu zählen. Die Aktionen werden in diesem Jahr in leicht veränderter Form stattfinden und damit an die aktuellen Umstände durch die Corona-Pandemie angepasst. Das Vorgehen wurde mit dem Ordnungsamt der Stadt Haltern am See abgestimmt. Es werden wieder freiwillige Helfer gesucht, die beim Aufbau der Zäune am Samstag, den 6. Februar helfen. Außerdem werden Helfer gesucht, die über den Zeitraum von ein paar Wochen ein- bis mehrmals wöchentlich die Zäune kontrollieren und den Amphibien bei ihrem gefährlichen Weg über die Straße helfen. Aufgrund des teils unebenen Bodens sind eine gewisse Fitness und festes Schuhwerk notwendig. In diesem Jahr gilt bei allen Aktionen rund um den Amphibienzaun außerdem u.a. eine FFP2-Maskenpflicht.

Für nähere Informationen und zur Anmeldung wenden Sie sich bitte per Mail an Dr. Anika Maneke: Amphibien@NABU-HalternAmSee.de.