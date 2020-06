Haltern am See. „Es sollte ein ganz besonderer „Urlaub ohne Koffer“ werden, denn in diesem Jahr hätten wir unser 20-jähriges Jubiläum gefeiert“ so Herbert Schmitt von der Beratungsstelle für ältere Menschen und Angehörige des Caritasverbandes Ostvest in Haltern am See. Vor 20 Jahren hat der Caritasverband gemeinsam mit vielen Ehrenamtlichen aus den Gemeinden des Dekanats Sankt Sixtus das Projekt „Urlaub ohne Koffer“ geplant und zum ersten Mal angeboten.

„Wir hatten schon Einiges an Ideen zusammengetragen, um dieses Jubiläum, auf das wir stolz sind, zu einem besonderen Ereignis werden zu lassen – und dann kam Corona“ bedauert Hilde Thiemann, ehrenamtliche Koordinatorin des Projektes. „Um unsere hochbetagten Gäste nicht zu gefährden, können wir leider in diesem Jahr den „Urlaub ohne Koffer“ nicht anbieten.“ Die Gäste werden täglich morgens von zu Hause abgeholt (daher „Urlaub ohne Koffer“) und zum Pfarrheim St. Laurentius gebracht, wo der Urlaubstag dann mit einem schönen Frühstück beginnt. Der Tag wird mit den unterschiedlichsten unterhaltsamen und aktivierenden Angeboten oder auch Ausflügen in die nähere Umgebung gestaltet. Nach einem kleinen Abendimbiss geht es dann wieder nach Hause. Der „Urlaub ohne Koffer“ wird in Kooperation der Pfarrei St. Sixtus und des Caritasverbandes geplant und im Pfarrheim St. Laurentius für 36 Gäste durchgeführt. Hochbetagte Menschen in Haltern am See, die sehr häufig in ihrer Mobilität eingeschränkt und auf Mithilfe anderer angewiesen sind, sollen schöne, gesellige und unterhaltsame Tage erleben. Gleichzeitig gewinnen auch die pflegenden Angehörigen während der Ferien mal eine Woche, zumindest während des Tages, Zeit für sich und ihre Familien. „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“ und so freuen sich die vielen Ehrenamtlichen und die Hauptamtlichen des Caritasverbandes auf ein gesundes Wiedersehen in 2021 – und dann heißt es „Schon 20-mal Urlaub ohne Koffer“.