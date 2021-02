Auf dem Gelände der derzeit wegen Renovierungsarbeiten geschlossenen Polizeiwache Heiligenhaus am Höseler Platz haben unbekannte Täter am frühen Samstagmorgen, 13. Februar, eine mobile Toilette der Marke Toi Toi & Dixi angezündet. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise.



Das war geschehen: Gegen 6.45 Uhr erreichte der Notruf die Einsatzkräfte der Polizei sowie der Feuerwehr. Vor Ort fanden die Beamten das brennende mobiles Toilettenhäuschen, das links neben dem neu gebauten Eingang aufgestellt war. Trotz schnellen Eingreifens der Feuerwehr beschädigte das Feuer das aus Kunststoff bestehende Toilettenhäuschen stark.

Strafverfahren eingeleitet

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 1.000 Euro. Sie leitete ein Strafverfahren ein und ermittelt derzeit, ob das Feuer mit der Brandserie an Müllcontainern in Heiligenhaus in Verbindung steht. Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Heiligenhaus jederzeit unter Tel. 02056/93126150 entgegen. Der Brand hat das Toilettenhäuschen am Höseler Platz start beschädigt.Foto: Polizei Mettmann