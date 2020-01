Heiligenhaus. Ein Verkehrsunfall auf der Ratinger Straße mit zwei verletzten Personen ereignete sich am Donnerstag, 16. Januar. Eine Person sollte dabei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt worden sein.

Die Feuerwehr Heiligenhaus wurde um 13:02 Uhr zu diesem Ereignis alarmiert. Auf Höhe einer Tankstelle, sind in einem Kreuzungsbereich zwei Fahrzeuge kollidiert und zwei Personen verletzt worden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren glücklicherweise keine Personen eingeklemmt. Eine 67-jährige Person hatte den Unfallwagen bereits verlassen, eine weitere 40-jährige Person saß noch im Auto und wurde mit einem speziellen Rettungsbrett aus dem Auto befreit. Beide Personen wurden notärztlich versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Im Anschluss streuten die Einsatzkräfte auslaufende Betriebsstoffe aus den Unfallfahrzeugen ab und unterstützten beim Abtransport der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Für die Zeit des Einsatzes musste die Ratinger Straße durch die Polizei zeitweise voll gesperrt werden.

Im Einsatz befanden sich rund 15 Kräfte der Feuerwehr Heiligenhaus, ein Notarzt der Feuerwehr Velbert und zwei Rettungswagen des Rettungsdienstes der Städte Ratingen und Heilgenhaus.

Zur Unfallursache und Höhe des Sachschadens kann die Feuerwehr keine Aussagen treffen und verweist an die zuständige Kreispolizeibehörde Mettmann.