Beethoven trifft Klezmer, wenn das Ensemble Noisten am Mittwoch, 26. Januar, um 20 Uhr im Club Heiligenhaus, Hülsbecker Straße 16, die Klezmer Pastorale aufführt. Mit seiner sechsten Sinfonie, der Pastorale, hat Beethoven eine Ode an die Natur komponiert. Diese beeindruckende Komposition hat das Ensemble Noisten anlässlich Beethoven 2020 ins Auge gefasst und sich gefragt: Wie würde es klingen, wenn die Pastorale auf Klezmer und Sufimusik trifft?

Beethoven-Programm

Ludwig van Beethoven gilt als der meistgespielte klassische Komponist. 2020 wäre er 250 Jahre alt geworden, was viele Künstler zum Anlass genommen haben, ein eigenes Beethoven-Programm auf die Beine zu stellen. So auch das Ensemle Noisten. Ludwig van Beethoven war ein Freigeist und ein Visionär. Die „Klezmer Pastorale, Beethoven trifft Klezmer“ der Klezmer–Weltmusikband Ensemble Noisten wäre wohl ganz nach Beethovens Geschmack. So wird das bekannte Thema seiner sechsten Sinfonie, der Pastoralen, zu einem Klezmertanz oder Beethovens „Chor der Derwische“ zu einer orientalischen Begegnung. Natürlich werden auch andere köstliche Klezmermischungen wie der Western Skotshne zu einem wahren Ohrenschmaus.

Ensemble Noisten

Das Ensemble Noisten ist eine feste Größe in der Gesamtdeutschen Musikszene und darüber hinaus. Auch diesmal präsentiert sich das Quartett um den Klarinettisten Reinald Noisten gewohnt stilsicher und experimentierfreudig. Ihr Markenzeichen: unbändige Spielfreude, virtuose Technik und

stilvolle Arrangements. Mit im Gepäck hat die Band ihre neue CD.

Es gelten die 2G-Regel und die Maskenpflicht (auch am Platz). Änderungen vorbehalten.