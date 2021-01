In Anbetracht der Corona-Krise fiel die Weihnachtsfeier der Heiligenhauser Frauen Union (FU) aus. Als kleinen Trost erhielten alle 147 FU-Mitglieder einen Weihnachtsgruß der Vorsitzenden Uschi Klützke mit einer Amaryllis-Zwiebel sowie Plätzchen. Klützke startete außerdem einen Wettbewerb, bei dem es eine Flasche Sekt für die zuerst blühende Amaryllis geben sollte.



Reger Austausch

Marlene Wents schickte als erste ihr Bild ein, deren Amaryllis genau an Heiligabend blühte - zwar noch in Knospe, aber immerhin in Farbe. Weitere Meldungen folgten per E-Mail, WhatsApp oder Telefon - mit dem Ergebnis, dass die Frauen trotz Corona Kontakt hatten und ihre Freundschaft feierten.