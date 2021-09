Viele Jugendliche bessern sich ihr Taschengeld auf, indem sie die Kinder von Nachbarn, Freunden, Bekannten oder anderen Menschen hüten. Hierfür findet am Samstag, 2. Oktober, von 14 bis 18 Uhr ein Babysitter-Kurs für Jugendliche ab 13 Jahren im Multifunktionsraum des Evangelischen Familienzentrums "Unter'm Himmelszelt", Hunsrückstraße 27 in Heiligenhaus, statt.



Dieses Kursangebot beinhaltet neben Basisqualifikationen in den Bereichen "Kindliche Entwicklung, Säuglings-/Kleinkindpflege" sowie "Erste Hilfe bei kleine Verletzungen und Erkrankungen" auch die wichtigsten Rechte und Pflichten für die zukünftigen Babysitter sowie Anregungen für Spiel und Spaß. Eine Anmeldung bis Mittwoch, 29. September, unter Tel. 02051/9654-60 oder per E-Mail an erwachsenenbildung.niederberg@ekir.de ist erforderlich.