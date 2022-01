Hemer. Der Sauerlandpark hat sich entschieden, den Sparkassen Wintergarten um mindestens zwei Wochen zu verlängern. Eisbahn und Almhütte werden nicht von den vermietenden Dienstleistern an anderer Stelle benötigt, deshalb ist eine Verlängerung der Öffnungszeiten realisierbar.

„Natürlich haben wir pro Tag weniger Besucher als in den Vorjahren, aber das Zwischen-Ergebnis mit knapp 23.000 Besuchern ist sehr anständig. Die Eisbahn wird sehr stark genutzt. Weil wir die Kapazität und die mögliche Zahl an Reservierungen in der Alm reduziert haben, sind die Zahlen hier, wie erwartet, nicht vergleichbar“, so Geschäftsführer Thomas Bielawski.

Wintergarten bis 23. Januar geöffnet

So geht der Wintergarten erstmal bis Sonntag, 23. Januar, weiter. „Wir kehren allerdings zum Modus von vor den Weihnachtsferien zurück und öffnen von donnerstags bis sonntags. Ansonsten ändert sich nichts“, freut sich Eventleiter Oliver Geselbracht.

Freitags gibt es abends eine Eis-Disco und samstags können alle Eislauf-Fans von 11 bis 17 Uhr die Schlittschuhe schnüren, anschließend ist die Eisbahn fürs Eistockschießen reserviert. Sonntags ist Eislaufen von 11 bis 20 Uhr möglich. Von montags bis mittwochs ist der Wintergarten geschlossen. Tischreservierungen in der Alm sind weiterhin per wintergarten@sauerlandpark-hemer.de möglich.

Alm-Soundgarten mit Silvy Braun und Detlef Blanke

Im Alm-Soundgarten am Donnerstag, 13. Januar, werden Silvy Braun und Detlef Blanke mit einer groovigen Akustik-Gitarre und einem virtuosen Bass zu Gast sein. Songs von Amy Winehouse, Johnny Cash, Michael Jackson und AC/DC werden mal soulig, mal rockig, oder auch verswingt interpretiert. Percussion-Elemente, bei der die Gitarre auch mal als Schlagzeug herhalten muss, zweistimmiger Gesang, die vielseitige Spielweise von Bassist Detlef Blanke, dazu die markante Stimme von Silvy Braun.

Am Donnerstag, 20. Januar, findet ein weiterer Alm-Soundgarten statt. Die musikalischen Gäste für diesen Abend werden rechtzeitig bekannt gegeben.