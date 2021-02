In Zeiten wie diesen fehlt es manchmal an Farbe und Inspiration. Um dem entgegenzuwirken, haben die Mitarbeiter des Jugendzentrums bunte und abwechslungsreiche Dekorationen zum Nachbasteln für Jung und Alt in die Fenster gehangen. Einfach vorbeischauen und sich an der Parkstraße 3 in Hemer inspirieren lassen.