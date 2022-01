Die Stadt Hemer bietet wieder eine kostenlose Sammlung der ausgedienten Weihnachtsbäume an. Die Weihnachtsbaumabfuhr findet am Donnerstag, 20. Januar, und Freitag, 21. Januar statt.

In diesem Jahr orientiert sich die Abfuhr der Weihnachtsbäume an den Sperrgutrevieren. So werden alle Grundstücke, die in den Sperrgutrevieren eins bis vier liegen am Donnerstag, 20. Januar, angefahren, während die Bäume der Grundstücke in den Sperrgutrevieren fünf bis acht am Freitag, 21. Januar, abgeholt werden.

Die Weihnachtsbäume sollen an den jeweiligen Tagen deutlich sichtbar an der Straße bereitgestellt werden (ohne Baumschmuck, Lametta, keine Kunststoffweihnachtsbäume etc.). Zusätzlich können die Weihnachtsbäume auch während der Öffnungszeiten am Bringhof der Stadt Hemer, Englandstraße 7, abgegeben werden.

Wird ein Weihnachtsbaum bei der Abholung übersehen, kann sich der Betroffene zeitnah bei der Stadt Hemer melden unter Tel. 02372/ 551-172 oder -174.