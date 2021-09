Anna Siepmann 2 x für die Europameisterschaft nominiert

Vom 19.11.bis 21.11.21 findet die Europameisterschaft im Taekwondo-Technik-Bereich in Portugal statt.

Gerade erst wurden die Nominierungen in den einzelnen Klassen von der Deutschen Taekwondo Union an die entsprechenden Sportler und Sportlerinnen versandt. Mit großer Freude nahm die 17 jährige Herdeckerin Anna Siepmann ihre Nominierungen entgegen.

Nach der Corona Pause zeigte sie auf den Online Turnieren und zuletzt beim, in Präsenz stattfindenden Bundesranglistenturnier, immer wieder sehr starke Leistungen. Auch im Paarwettbewerb konnte sie mit ihrem Partner Tim Do überzeugen und setzte sich in beiden Bereichen an die Spitze der deutschen Bundesrangliste.

Nun haben sich das harte Training und die guten Leistungen auf den Turnieren gleich 2 x ausgezahlt. Anna ist auf der Europameisterschaft in Seixal für den Einzel- und den Paarstart nominiert.

Jetzt wird das Training mit dem Fokus auf die Europameisterschaft nochmal forciert. Gemeinsam mit ihrem Paar-Partner Tim Do, dessen Schwester Hannah und ihrem Trainer Christian Senft, die sich ebenfalls qualifiziert haben, geht es nun in die Vorbereitung. Alle Vier gehören dem Team Redfire Bad Münder an.

Vielleicht bringt Anna dann Ende November eine oder zwei Medaillen mit nach Herdecke. Schließlich hat sie schon auf einigen internationalen Turnieren gezeigt, dass sie zu den besten Poomsae-Läuferinnen in Europa gehört. Die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt und wir wünschen ihr viel Erfolg.