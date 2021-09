Anna Siepmann nicht zu schlagen

Am vergangenen Samstag fand das erste Präsenzturnier der Deutschen Taekwondo Union im niedersächsischen Gehrden statt. Und hierbei handelte es sich gleich um eines der wichtigsten Turniere in Deutschland , dem Bundesranglistenturnier. Die ca. 150 Teilnehmer aus verschiedenen Bundesländern freuten sich, unter Berücksichtigung des tollen Hygienekonzeptes, wieder etwas Normalität im Sport erleben zu können.

Konnte die Herdeckerin Anna Siepmann bereits in den vorangegangen, coronabedingten Online Turnieren überzeugen, musste sie sich dieses wieder Live mit ihren Konkurrentinnen messen. Ihre Gruppe der Altersklasse 15 bis 17 Jahre gehörte zu einer der größten Startergruppen des Turnieres. Mehrere Bundeskaderathleten nahmen an diesem Turnier teil, dass ein Wegweiser für die Nominierung zur anstehenden Europameisterschaft sein könnte. Auch Anna Siepmann, nominiert von der Niedersächsischen Taekwondo Union, wollte sich hier alle Möglichkeiten offen halten.

Die Vorrunde lief noch nicht ganz nach Plan. Trotzdem konnte sich Anna sicher für das Finale qualifieren. Im Finale zeigte sie dann ihre Klasse und Nervenstärke. Mit zwei tollen Formen sicherte sie sich wieder Platz 1 im Einzel.

Im Paar der Altersklasse 15 bis 17 Jahre trat Anna Siepmann zusammen mit ihrem Partner Tim Do ebenfalls noch auf diesem Turnier an. Souverän und mit großem Punktevorsprung sicherten sich die beiden auch in dieser Kategorie die Goldmedaille.

Die Herdeckerin zeigte sich bei diesem Turnier wieder einmal unschlagbar gut und kann sich jetzt als Erste der Bundesrangliste Hoffnungen auf eine Nominierung für die Europameisterschaft machen.