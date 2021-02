Goldmedaille trotz erschwerter Bedingungen für Anna Siepmann

Corona legt einen Großteil der Sportwelt still. Auch für die Herdecker Leistungssportlerin Anna Siepmann herrschen im Moment erschwerte Bedingungen. Sie gehört dem Team Deutschland im Taekwondo an. Die Trainingsmöglichkeiten sind sehr eingeschränkt. Turniere finden ausschließlich online statt.

Diese Online Turniere bieten aber auch gleichzeitig die Möglichkeit, sich häufiger mit den Besten der Welt zu messen.

So nahm Anna Siepmann kürzlich an den

ONLINE Virtual JCUK Open Poomsae Championships 2021

in England teil. In Ihrer Gruppe Female Junior starteten 30 Teilnehmerinnen aus der ganzen Welt.

Die Formen wurden als Video nach vorher festgelegten Kriterien aufgenommen und eingeschickt. Über YouTube wurden die Videos dann in der jeweiligen Startreihenfolge übertragen und direkt im Anschluss von internationalen Kampfrichtern bewertet. So entstand für den Zuschauer eine virtuelle Turnieratmosphäre.

Souverän konnte Anna Siepmann die Vorrunde bestreiten und zog in das Semifinale ein. Schon hier konnte sie mit einer tollen Leistung überzeugen und setzte sich im Semifinale an die Spitze. Im Finale stellte sie ihre ganze Qualität noch einmal unter Beweis und sicherte sich in dem gut besetzten Feld die Goldmedaille.

In dieser großartigen sportlichen Verfassung steigt bei der Herdeckerin die Vorfreude auf die nächsten, hoffentlich in Präsenz stattfindenden, Turniere.