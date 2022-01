Landwirtschaftsminister Özdemir (Grüne) fordert Cannabislegalisierung.

Herr Özdemir, mit seiner Forderung nach hochpreisigen Lebensmittel stößt komplett auf Ablehnung. Gute Lebensmittel muss man sich auch leisten können, sagt sogar Herr Söder von der CSU. Die Mittellosen in unserem reichen Land leben im Durchschnitt 6 Jahre kürzer, bezahlen fürs Überleben aber immer mehr.

Eine große Freude hat unser Land erreicht, Cem Özedemir hat sich zu uns hinbegeben.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özedemir (Grüne) im Höhenrausch.

Mit seiner unverschämten Attacke gegen die ärmere Bevölkerung nach höheren Lebensmittelpreisen, ohne die sozialen Auswirkungen zu bedenken, prallt er auf eindeutige Missbilligung in der informierten Bevölkerung. Dummdreiste Verbote der Grünen (genau wie 1998-2005) und maximaler Marktliberalisierung der FDP, wo soll das nur hinführen. Das Problem der Bäuerinnen und Bauern sind die Großschlachtereien wie Tönnies, die Milliardengewinne erzielen und den Hals nicht voll genug kriegen. Ökologie und Soziales ist nicht einfach teilbar.

Die Imponderabilität, dass bei Özdemirs Plänen billigere Lebensmittel aus dem Ausland importiert werden könnten, stößt bei Herr Özdemit auf komplett taube Ohren. Dann wird das durch die Grünenverbotspartei eben auch unterbunden.

Herr Özdemit lamentiert über zu billige Lebensmittel. Discounter und Supermärkte können sich Verkaufspaläste bauen lassen, alles gedeckt durch die ach so billigen Lebensmittel. So werden Lebensmittel zum Luxusgut, aber Cannabis für alle zu erschwinglichen Preisen.

Cannabis ist gut, sollte aber vorrangig für Schmerzpatienten und für kranke Menschen ausreichend und kostenlos zur Verfügung stehen.

Noch mehr Süchtige sind nicht zu verantworten.



Einkommen begrenzen, ausgaben drastisch künstlich verteuern und Werbung reglementierteren. Unsere Bauern haben gar nichts davon. Die Deutschen ernähren sich überhaupt zu ungesund, predigt der (möchte gern) Grünenpolitiker. Alle sollen sich so ernähren wie der Vegetarier selber. Die Verpflegung in Kantinen soll auf regional und auf bio umgestellt werden.

„Diese Kurzsichtigkeit können sich mutmaßlich auch alle Menschen leisten“!

Das ist staatliche Planwirtschaft, wie sie die FDP eigentlich vehement ablehnt, aber auch die wollen nur regieren.

Oberste Maxime der Grünen, keine Ramschpreise mehr.

Der Vergleich mit Autos und Motoröl macht das Geschwätz von Özdemit zur Posse.

Wer höhere Lebensmittel bzw. Energiepreise wie, Strom Gas und Benzin künstlich und ohne Not verteuert, muss auch die Regelsätze bei Hartz IV (3 € in 2022) anpassen und die Renten und Löhne erhöhen. (12 € aber wann??)

Übrigens: Mindesten die Gaspreise könnten massiv fallen, wenn nicht nur Frau Annalena Baerbock so verbissen Nord Stream 2 ablehnen würde.

Über 100 € Energiegeld an jeden Bürger wieder zurück zu geben spricht sie nicht mehr. Wir steigen aus der Atomkraft aus, müssen aber die „grüne“ Atomkraft in der EU wohl mitfinanzieren. Erfolgreiche oder nur teure Politik?

Landwirtschaftsminister Cem Özdemir verteidigt die von der Ampel geplante Legalisierung von Cannabis und sieht bei Bäuerinnen und Bauern in Deutschland ein großes Interesse am Anbau von Hanf. Aus seiner Sicht müssen zudem die Preise für Lebensmittel und Agrarprodukte höher ausfallen. Sobald der Bundestag das Gesetz des Gesundheitsministers verabschiedet hat, wird die Landwirtschaft auch diese Nutzpflanzen anbauen, sagte er der Bild am Sonntag. Zitat Ende.