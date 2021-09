„Das Acapulco Ostfriesland“ oder „Die grüne Hölle von Emden“ war am vergangenen Wochenende (18. & 19.09.2021) die große Herausforderung vom Team Canale Crange vom Kanu- und Drachenbootsportverein Canu-Touring-Wanne e.V.. Auf der beeindruckenden Drachenboot-Langstreckenregatta im Stadtgraben von Emden mussten im 1.ten Rennen 3,2km und im 2.ten Rennen 4,4km kraftvoll mit Teamleistung absolviert werden. Das Team aus Herne musste u.a. knifflige Kurven, niedrige Brücken und enge Passagen mit ihrem Geschick und ihrem Steuermann in enger Zusammenarbeit meistern. Die Anspannung, der Nervenkitzel, der Respekt, das Adrenalin und die Begeisterung dieser Strecken gemeinsam zu Paddeln wurden letztendlich mit dem 6.ten Platz in der Sportklasse bestätigt. Rund um ein gelungenes und erfolgreiches Wochenende für die Paddler*innen mit ihren Begleitungen.

Wer ebenfalls Interesse hat u.a. bei solch einer Regatta mit dem Team Canale Crange teilzunehmen, kann sich gerne unter: drachenbootsport@ct-wanne.de beim Drachenbootwart Markus Lätsch melden.