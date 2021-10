Da es von der Verbandsseite her immer noch nicht sicher ist, ob es im November eine Platzierungsrunde zwischen den beiden Landesligen gibt, haben die Barons sich entschieden ein Testspiel zu vereinbaren. Zu Gast im Horststadion werden am 31.10. um 13,00 Uhr die Brilon Lumberjacks sein. Der Test ist Hauptsächlich dazu gedacht Neulingen und Spielern die weniger Einsatzzeiten hatten Spielpraxis zugeben. Gleichzeitig soll es ein entspannter Saisonausklang sein (falls es nicht doch noch eine Platzierungsrunde gibt).

Der Eintritt ist frei und eine Bratwurst und ein Bierchen gibt es auch. Also jeder der nochmal ein bisschen Football gucken möchte, ist herzlichst eingeladen.