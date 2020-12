Am Samstag, 26. Dezember, stieß um 7.47 Uhr auf der Straße "Zum Rodelberg" in Herten ein Pedelecfahrer mit einer Autofahrerin zusammen und verletzte sich dabei schwer.

Der 51-jährige Hertener fuhr mit seinem Pedelec aus westlicher Richtung kommend von einem Rad-und Gehweg über einen abgesenkten Bordstein auf die Straße zum Rodelberg, um auf die Fritz-Erler-Straße zu gelangen. Dabei kollidierte er mit dem Auto einer 58-jährigen Frau aus Oer-Erkenschwick, stürzte und verletzte sich schwer.

Am Auto der Oer-Erkenschwickerin entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Hertener wurde ins St. Elisabeth Hospital nach Herten gebracht und musste dort zur stationären Behandlung bleiben.