Am Freitag, 31. Juli, startet die Hertener Programmreihe "Summer in the city". Trotz Corona konnten einige Events so umgestaltet werden, dass sie die Schutzmaßnahmen erfüllen und somit stattfinden können.

Zum Auftakt gibt es keltische, amerikanische und deutsche Volksmusik von der Band "Die Feuersteins". Das Konzert findet auf dem Parkplatz Schlägel und Eisen, Zur Grubenwehr, unter freiem Himmel statt. Beginn ist um 20.30 Uhr. Die Bochumer Familien-Band zeigt, wie man sich mit wunderbarer Leichtigkeit zwischen verschiedenen Stilen bewegt.

Live-Musik in tollem Ambiente

Der Herner Singer und Songwriter Edy Edwards eröffnet den Abend zudem mit einem kleinen Ausschnitt seiner Musik in einem Vorprogramm. "Sie machen glaubwürdige und ansprechende Musik für die Gegenwart. Das ist genau das richtige für einen lauen Sommerabend", so Bettina Hahn vom Kulturbüro.Mehr Infos zur Band gibt es unter www.diefeuersteins.eu.

Karten kosten 10 Euro und sind nur im Vorverkauf erhältlich. Der ermäßigte Eintritt beträgt 6 Euro. Die Tickets gibt es unter anderem im Glashaus, Hermannstraße 16, im RVR-Besucherzentrum Hoheward, Werner-Heisenberg-Straße 14, Tel. 02366 181160 und online unter www.proticket.de. Das Parken auf dem Veranstaltungsgelände ist kostenlos. Unterstützt wird die Veranstaltung durch die Volksbank Ruhr Mitte und die Hertener Stadtwerke.

Weitere Open-Air Veranstaltungen von "Summer in the city" gibt es unter www.herten.de. Als nächste Veranstaltung ist das Sommertheater "Exit Casablanca am 14. August geplant. Mehr Informationen erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 02366 303-179 oder per E-Mail an b.hahn@herten.de an Bettina Hahn vom Kulturbüro wenden.