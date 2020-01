Am Mittwoch, 12. Februar, startet das neue Semester der Volkshochschule Herten. Zum Auftakt wird das Stück „Mademoiselle Julie (gespielt von Jutta Seifert) und das Wunderhorn Quartett“ im Glashaus aufgeführt. Beginn ist um 19 Uhr. Die Veranstaltung ist kostenlos. Und auch sonst hat die VHS in diesem Frühjahr mit rund 120 Kursen ein breites Angebot in petto, von politischen Themen über Fremdsprachen bis hin zu Gesundheitsangeboten.

In diesem Jahr finden in NRW Kommunalwahlen statt. Passend dazu bietet die VHS wieder den Besuch einer Ratssitzung an und die VHS beteiligt sich mit einem Speed Dating mit Politikerinnen an den Frauenkulturtagen. Beim nächsten VHS-Kamingespräch am Dienstag, 25. Februar, diskutieren die Teilnehmenden die Frage "Herten – liebens- und lebenswert?". Und mit Sonia Seymor Mikich erwartet die VHS in Kooperation mit der Gleichstellungsstelle am Dienstag, 3. März, eine spannende Referentin zum Thema "Wann ist ein Mann ein Mann und eine Frau eine Frau?" bei der Eröffnung der Frauenkulturtage 2020.

Auch im Bereich der Fremdsprachen gibt es viele Kurse für Einsteigerinnen, Einsteiger und Fortgeschrittene. Interessierte können sowohl in Kompaktkursen Sprachkenntnisse auffrischen als auch neue Sprachen lernen. Im Angebot sind zum Beispiel ein Italienisch-Intensivkurs als Wochenendkurs "für Sinne, Seele und Gaumen" oder der Kompaktkurs "Bonjour – Französisch von Anfang an".

Zahlreiche Angebote für jeden Geschmack

Wer sich im Bereich der EDV weiterbilden möchte, wird ebenfalls im Programm fündig: Schulungen zum Umgang mit dem Tabellenprogramm Excel 2019 und PowerPoint sind ebenso im Angebot wie Kurse zur Nutzung sozialer Netzwerke. Kenntnisse in der Fotografie können in den Kursen "Porträtfotografie" oder "Sommerschule Digitale Fotografie" erweitert werden.

Mit den Angeboten im Bereich Gesundheit können Interessierte verschiedene Formen der Entspannung kennenlernen oder in einem der Fitnesskurse ihre Ausdauer und Beweglichkeit verbessern. Hierzu zählen z. B. auch die Kurse "Pound-Fitnesstraining" oder "Trimnastik 45plus". Für Freunde der Esskultur bietet die VHS den Kochkurs "Vegetarische türkische Küche" an.

Weitere Informationen zu den Angeboten und Kursen gibt es im Programmheft, dass unter anderem im Rathaus oder im Glashaus ausliegt. Auch unter www.vhs-herten.de oder in der der VHS-App können die Kurse eingesehen werden. Anmeldungen sind bei der VHS nur schriftlich bzw. persönlich möglich – online, per E-Mail unter vhs@herten.de oder per Anmeldekarte.