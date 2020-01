Der neue Vorstand steht. Das ist in jedem Verein wichtig. Turnusmäßig wurde in diesem Jahr gewählt, und die 40 anwesenden Arras-Freunde haben dem alten Vorstand wieder ihr Vertrauen geschenkt.

Einstimmig wurden gewählt:

• Erster Vorsitzender Dr. Karl Ott

• Stellvertreterin Erika Springstub, die auch Pressesprecherin bleibt

• Kassierer Hans-Peter

• stellvertr. Kassierer bleibt Josef Haug

• Beisitzer: Karl-Heinz Kalender, Gerd Lange wurden wiedergewählt und neu hinzu kamen Doris Becker, Franck Génie und Bernd Lekse

• Kassenprüfer bleibt Horst Kirchheim und

• Stellvertreter bleibt Dieter Springstub

Nachdem das Wichtigste erledigt war, wurde das neue Programm für 2020 vorgestellt.

Es wird auch in diesem Jahr - bis auf die Ferien – in jedem Monat eine Veranstaltung geben.

Die erste war bereits im Januar, ein Besuch der Ausstellung „Rausch der Farbe“ im Picasso Museum Münster. Dabei sein werden wieder unsere Klassiker, wie ein Boule-Turnier, Kochen „wie Gott in Frankreich“, die Tradition des „Nouveau Beaujolais“ wird fortgesetzt, nach Paris wollen wir reisen, die Kinoveranstaltung in Kooperation mit der Gemeinde der Thomaskirche mit französischen Filmen -aber auf Deutsch - geht weiter . Das ist nur Einiges. Ankündigungen werden wieder in den Mitgliederbriefen bekannt gegeben.

Zum Abschluss konnten die Arras-Freunde eine Bilderrückschau sehen. Erika Springstub hat die Ereignisse des letzten Jahres Revue passieren lassen. Erstaunt wurde festgestellt, dass es 17 Veranstaltungen 2019 gab.

Auf das neue Jahr freuen wir uns. Man kann gespannt sein.

Wer mit dabei sein möchte und Mitglied wird, erfählt alles Nötige unter

www.arras-freunde-herten.de

Erika Springstub

25.01.2020