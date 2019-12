Herr Almir Bayrami Hertens bekannter Haarstylist bereitete etlichen Hertener Bürgern indirekt zu Weihnachten eine große Freude.Er sponserte die Tüten mit leckeren Inhalt für die Teilnehmer am Treffen von Mitgliedern der St.Antonius Gemeinde im Saal von St.Josef in Herten-Süd.Außerdem öffnete er am 1.Feiertag sein Geschäft um Leuten die Gelegenheit zu geben privat gesammelte gute Sachen bei ihm mitzunehmen.Unterstützt wurde er von seiner Tochter.