„Quarantöne“ – das Konzert ohne Publikum, dafür mit ganz viel Herzblut. So erlebten mehr als 3500 Nutzer die Veranstaltung des Verkehrsvereins Herten (VVH).

Die stieg am Samstag in der Schwarzkaue von „Schlägel & Eisen“ und konnte via Streaming-Technik im Netz verfolgt werden. „Das war alles andere als ein Geisterkonzert“, lobte Patrick Melzer, der die Spielfreude und Qualität der Musiker hervorhob. Kluge Texte der Band „Katharsis“ um Rapper Tizzle, das singende Temperament-Bündel Lilia sowie der soulige Vortrag von Nina Hahn und ihrer Band „F. O. C.“ machten vergessen, dass es sich „nur“ um eine Live-Übertragung handelte.

Die professionelle Ton- und Lichttechnik von Jan Meiners zauberte eine stimmungsvolle Club-Atmosphäre in die menschenleere Kaue. Ein Facebook-Nutzer kommentierte, dass die verstorbenen Stars Amy Winehouse und Janis Joplin irgendwo auf einer Wolke wohl stolz auf ihre Enkelinnen Nina Hahn und Lilia sein würden.

Für den gastgebenden Verkehrsverein – unterstützt durch Kauen-Betreiber Andreas Weidner – ist das Experiment vollauf geglückt. Sprecher Numan Terzi erklärte: „Uns war wichtig, jungen Menschen ein wenig Freude am PC und den Künstlern eine Auftrittschance zu bieten. Für uns als Kulturanbieter sind Musik und Förderung junger Talente systemrelevant.“ Der VVH wolle die weitere Entwicklung der Corona-Krise verfolgen und möglicherweise noch einmal ein Streamingkonzert anbieten. Schatzmeister Bernhard Felling nickte zustimmend...