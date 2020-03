Am Samstag, 7. März, und Sonntag, 8. März, findet der Workshop "Spieglein, Spieglein – Mein anderes Gesicht" im Kunsthof Westerholt, Am Bungert 19, statt. Der Kurs der CreativWerkstatt startet jeweils um 11 Uhr und richtet sich an Zehn- bis Vierzehnjährige.



In dem Workshop wird zunächst der Kopf der Teilnehmenden fotografiert und dann kreativ verfremdet. Aus den unterschiedlichsten Materialien entwickeln die Teilnehmer dann ein Porträt, das einen Teil ihrer Persönlichkeit zeigt.

Es ist egal, ob die Jugendlichen dabei naturalistisch oder abstrakt arbeiten. Farbe spielt in diesem Workshop eine große Rolle, sowohl im malerischen als auch im bildhauerischen Teil.

Geleitet wird der Workshop von Bildhauer Achim Tausch und Monika Knoop-Tausch (Malerei und Objekt). Die Teilnahmegebühr beträgt 35 Euro. Eine Anmeldung in der CreativWerkstatt ist erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter 02366 / 307-805.