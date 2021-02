Der dritte Band vom „Leben auf der Heide“ ist fertig. Auf 617 Seiten wird die Arbeit der Redaktionsmitglieder des Stadtteil-Infos Herten-Süd aus den vergangenen 15 Jahren präsentiert. Im Buch sind alle Artikel der Stadtteil-Info-Ausgaben aus den Jahren 2005 bis 2020 enthalten. Wie in den beiden vorangegangenen Bänden sind die Texte auch diesmal unverändert allerdings thematisch neu zusammengestellt.

Neben den bekannten Rubriken wie „Menschen", „Firmen“ "oder "Sport in Süd“ finden sich im Buch auch neue Themen wie zum Beispiel die „Wasserstofftechnologie in Süd“, der "Emscherumbau in Süd" oder das langjährige Stadtteilerneuerungsprojekt "Süd erblüht". Bernd Uppena, der ehemalige Leiter des Kulturbüros und „Vater“ des Projektes ist Herausgeber des Buches.

Verlegt wird das Buch durch den rdn-Verlag Recklinghausen dessen Mitarbeiter um Verlagschef Stefan Prott mit großem Engagement die nicht so einfache Umwandlung der einzelnen Stadtteil-Infos in das Buchformat realisierten.

In seinem Grußwort zeigt Bürgermeister Matthias Müller auf, was das Stadtteil-Info über die Jahrzehnte so erfolgreich gemacht hat:

Besondere Beziehung zu Herten-Süd

„… geschrieben von Menschen, die wie ich dort leben und eine ganz besondere Beziehung zu Herten-Süd haben. Man spürt das Herzblut und das Engagement der Redakteure bei der Recherche und beim Verfassen der einzelnen Artikel.“

Das Stadtteil-Info wurde vor 35 Jahren in Hertens Süden im Zusammenhang mit der Planung des Bürgerhauses Herten-Süd, aus der Taufe gehoben, um die Idee und Konzeption des Freizeit- u. Kulturzentrums im Stadtteil bekannt zu machen und Vereinen, Initiativen und Gruppen aus dem Stadtteil die Möglichkeit zu geben sich dort zu präsentieren. Niemand konnte ahnen, dass damit eine Erfolgsgeschichte begann. Mit der 135. Ausgabe hat die Redaktion im vergangenen Dezember ihre Arbeit beendet. Nach den ersten beiden Bänden sind die Geschichten aus dem Ortsteil nun auf insgesamt 1.700 Seiten in Buchform nachzulesen.

Die Produktion des Buches wurde möglich durch die finanzielle Unterstützung der Hertener Stadtwerke, der Volksbank Ruhr Mitte sowie der Emschergenossenschaft und der Förderung durch das Kulturbüro Herten und das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW mit dem Heimat-Scheck.

"Leben auf der Heide"