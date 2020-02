Max und sein Opa werden bei einem Museumsbesuch Zeugen, wie plötzlich die dort ausgestellten Dinosaurier zum Leben erwachen und dann nimmt das Urzeit-Abenteuer seinen Lauf. Am Donnerstag, 19. März, wird im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kinderbücher werden lebendig“ ein Dino-Bilderbuch zum Leben erweckt. Wie das geht, zeigt das Wodo-Puppenspiel um 16 Uhr in der Kinder- und Jugendbibliothek. Karten sind für 4 Euro erhältlich.

"Wie man einen Dino besiegt" ist der Titel des gleichnamigen Bilderbuchs von Hans Wilhelm, das kleine und große Zuschauerinnen und Zuschauer auf eine Reise in die Vergangenheit mitnimmt und in die großen Wälder der Urzeit entführt. Zu diesem Dino-Abenteuer sind Kinder ab fünf Jahren eingeladen. Der Eintritt beträgt 4 Euro. Der Kartenvorverkauf findet zu den gewohnten Öffnungszeiten der Bibliothek statt. Karten sind an der Servicetheke (Tel.: 02366 303-651) erhältlich.

Förderverein unterstützt Leseförderung

Am Donnerstag, 19. März, und Freitag, 20. März, finden vormittags geschlossene Vorstellungen für Hertener Vorschulkinder und Kinder der Christy-Brown-Schule statt. Daher ist die Kinder- und Jugendbibliothek am Donnerstag, 19. März, ganztägig geschlossen und öffnet nur für das Kindertheaterstück um 16 Uhr. Am Freitag, 20. März, öffnet die Etage der Kinder- und Jugendbibliothek dann erst um 16 Uhr. Während der Vorstellungen ist keine Ausleihe auf der Etage möglich. Medien können aber an der Servicetheke im Erdgeschoss zurückgegeben werden. Aufgrund der Räumlichkeiten kann während des Theaterstücks nicht für jeden Erwachsenen ein Stuhlsitzplatz garantiert werden. Es stehen alternative Sitzmöglichkeiten zur Verfügung.