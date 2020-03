Zehn von insgesamt 22 Apfelbäumen haben kürzlich ihren endgültigen Standort auf dem Alten Friedhof bezogen. Zuvor verwandelten sie die Hertener Innenstadt in einen temporären Wald als Teil der zweiten Kulturbaustelle des Künstlers Punky Bahr.



Dafür wurden die Wurzelballen in „Big Bags“ gehüllt und bunt gestaltet. Die restlichen zwölf Bäume werden in den Grünanlagen am Paschenberg und Am Wittkamp gepflanzt. "Hier können sich die Apfelsorten Dülmener Herbstrosenapfel, Freiherr von Berlepsch und Co. zu einer kleinen Streuobstwiese entwickeln", erklärt Jan-Tobias Welzel, Bereichsleiter Grün vom ZBH. Die Aktion ist Teil des Projekts "Neustart Innenstadt" und wurde durch Mittel der Städtebauförderung sowie tatkräftiger Unterstützung des ZBH unterstützt.