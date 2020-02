Die Ehrenamtlichen des NABU Herten suchen Verstärkung. Und es gibt viele Möglichkeiten sich auch vor Ort einzubringen. Und dafür muss man kein Fachmann sein. Vom Nistkastenbau über Rettungsaktionen für Amphibien bis hin zu Obstbaumschnitt ist für jeden etwas dabei.

Waldbrände in unvorstellbarem Ausmaß, Überschwemmungen an vielen Orten auf der Welt, heißeste Sommer seit der Wetteraufzeichnungen, Artensterben und über viele weitere Katastrophen wird in den Medien berichtet. Doch nur, wenn gehandelt wird kann etwas verändert werden.

In wenigen Wochen ist es wieder so weit. Die Amphibienschutzzäune werden aufgebaut, um Kröten und Frösche vor dem Überfahren-Werden zu retten. Einige Wochen lang sammeln die Aktiven täglich morgens früh die Amphibien ein, damit sie gefahrlos zu ihren Laichgewässern gelangen. Wer Interesse hat, beim Aufbau oder bei den Rettungsaktionen mitzumachen, kann sich melden.Die Aktivitäten in frischer Luft, auch auf den Streuobstwiesen, werden von einigen Mitgliedern sehr geschätzt. Blühende Obstwiesen, Blütenpracht in naturnahen Gärten, Beobachtung von Pflanzen und Tieren in den natürlichen Lebensräumen bieten nicht nur Genuss und innere Ruhe, sondern auch unzählige Fotomotive. Jeder kann sich entsprechend seines Interesses und seiner Neigungen auf vielen Ebenen auch in geringem Maße einbringen.

Mitmachen, Spaß haben, Gutes tun

Dabei kann man, wenn man mag, vieles dazu lernen. Wie Monika, die sagt, sie habe hier Basics in Sachen Garten gelernt.Neben vielen Mitmach-Aktionen bietet der NABU Herten auch Vorträge und Exkursionen an. Weitere Infos zu Mitmachmöglichkeiten, Exkursionen und Vorträgen gibt es unter www.nabu-herten.de oder unter der Telefonnummer 02366/495008.

Und, wenn viele Menschen an vielen Orten viele kleine Dinge tun, können sie gemeinsam die Welt verändern, wie ein afrikanisches Sprichwort sagt.